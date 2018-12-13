“الماص” يوجه إنذاره الأخير لفريق الهلال السعودي بسبب صفقة بنشرقي

أكد نادي المغرب الفاسي، توجيه أخر إنذار لفريق الهلال السعودي، بخصوص نسبته من صفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي قبل سنة تقريباً إلى الدوري السعودي الممتاز، قادماً من الوداد الرياضي.

وأوضح بلاغ لـ “الماص” بعد الاجتماع الذي عقد للمكتب المسير للنادي ، مساء أمس الأربعاء، أن المسؤولين قرروا انتداب محامي متخصص من أجل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي إن تطلب الأمر، في انتظار الحسم رسمياً من طرف لجنة الاستئناف بخصوص نسبته من الصفقة.

وكان فريق “الماص” قد وضع بندا في عقد انتقال نجمه إلى الوداد البيضاوي، سنة 2016، يتمثل في استفادة الفريق من نسبة 25 بالمائة، من أي صفقة أخرى يعقدها الوداد مع نادي آخر، ما يعني أن “الماص” ستستفيد من أزيد من مليار و300 مليون سنتيم.

وسبق لأحمد المرنيسي، رئيس فريق المغرب الفاسي السابق، أن أكد في تصريحات إذاعية سابقة، بأن ما سيجنيه النادي، من صفقة بنشرقي، سيوظف من أجل التخفيف من الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الفريق، إذ يعجز النادي على أداء رواتب عدد من لاعبيه، بسبب الأزمة المالية.