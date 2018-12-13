الخلفي: الحكم الذاتي ليس حلا للنزاع فقط بل أساس لاندماج إقليمي

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “قضية الصحراء المغربية شهدت تحولات دالة، لا ينبغي أن تعتبر عادية في النزاع الإقليمي المفتعل”.

وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أن “المغرب منخرط من أجل المساهمة في جهود المبعوث الأممي، للوصول إلى حل سياسي واقعي متوافق عليه”.

وشدد الخلفي على أن المقترح المغربي “ثابت من ثوابت الموقف، الذي حكم المشاركة، والمساهمة في جهود الأمين العام”.

وزاد الوزير أن “مشروع الحكم الذاتي يمثل خيار حل واقعي، وهو ليس فقط حل لنزاع إقليمي، بل لوضع أسس اندماج إقليمي”.

وأوضح المتحدث نفسه أن المغرب، بقيادة الملك، حقق حصيلة كبرى لعمل السياسة الخارجية، مشددا على أن “المعركة مستمرة”.