بعد عودته للمسابقات القارية..الوداد يكشف مستجدات تذاكر مباراته أمام جاراف السنغالي

أعلن نادي الوداد الرياضين اليوم الخميس، غن انطلاق عملية بيع تذارك مباراته أمام جاراف داكار السنغالي، برسم ذهاب سدس عشر مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها على أرضية ملعب محمد الخامس السبت المقبل.
وأكد بلاغ لـ “الأحمر والأبيض”، أن التذاكر ستكون موضوعة بثلاث نقاط بيع رسمية، ويتعلق الأمر بشبابيك ملعب محمد الخامس، ومركب الحاج محمد بنجلون، الخاص بتداريب الفريق، وملعب الصخور السوداء.
مبارة الوداد الرياضي وجاراف داكار من السنغال، ستكون الأولى للمجموعة في النسخة الحالية لـ “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، بعد إعفاء رفاق صلاح الدين السعيدي من الدور التمهيدي الأول.
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