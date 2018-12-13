شهيد بالبيرة وعشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد فلسطيني مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة الصناعية في بلدة البيرة، وذلك بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس.

ووفقا لمصادر صحيفة فلسطينية، استشهد مواطن (54 عاما) من مدينة جنين، بعد رشق سيارته بالحجارة من قبل المستوطنين وانحرافها على الشارع، حيث قام جنود الاحتلال بإطلاق النار على السيارة وقتل المواطن الفلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وأطلق جنود الاحتلال النار على الفلسطيني داخل مركبته، ومنعوا الطواقم الطبية والهلال الأحمر من الوصول إليه، حيث زعمت قوات الاحتلال أنه حاول تنفيذ عملية دهس واستهداف مجموعة من جنود الاحتلال الذين اقتحموا مدينة البيرة.

وأبلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، قرب مدخل البيرة الشمالي.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده أطلقوا النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس واستهداف مجموعة من الجنود قرب البيرة، حيث أصيب أحد الجنود بجروح طفيفة، فيما تم قتل الفلسطيني الذي تم إطلاق النار على السيارة التي استقلها.

ومنذ ساعات الليل المتأخرة وخلال ساعات نهار اليوم الخميس، أستشهد 4 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر بتسجيل 40 إصابة برصاص الاحتلال المطاطي والاختناق واعتداءات المستوطنين خلال مواجهات في نقاط مختلفة في طولكرم ونابلس والبيرة.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا شاملا على محافظة رام الله والبيرة، ورغم ذلك، انطلقت وسط رام الله، مسيرة نظمتها القوى الوطنية بمشاركة المئات من المواطنين وقيادات عن الفعاليات السياسية والوطنية والفصائل، حيث نددت المسيرة باغتيال الاحتلال للشبان الثلاثة صالح البرغوثي وأشرف نعالوة ومجد مطير.

وأعلنت محافظة رام الله والبيرة عن تشكيل غرفة طوارئ عقب تصعيد الاحتلال، فيما أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا العسكري وفرضت تشديدات أمنية على حاجزي زعيم وحزما بمدينة القدس المحتلة.

وشهد حاجز قلنديا أزمة مرورية خانقة في كلا الاتجاهين، عقب إغلاق القوات الحاجز، في حين، عم الحداد الشامل مخيم قلنديا، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها حدادا على روح الشهيد مجد جمال مطير الذي ارتقى فجر اليوم في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، بعد طعنه شرطيين إسرائيليين.

كما شهد حاجز زعيم شرقي القدس أزمة خانقة، بسبب التشديدات الأمنية لقوات الاحتلال، وتوقيفها السيارات وتفتيشها. وفي نفس السياق، شهد حاجز حزما شمالي شرق القدس أزمة مرورية امتدت إلى مفرق بلدة عناتا، بعد اعتقال شاب فلسطيني تنكر بزي جندي.