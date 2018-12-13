قرار إنشاء وكالة فضاء تركية يدخل حيّز التنفيذ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دخل قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنشاء "وكالة الفضاء التركية" حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس، وفق ما نقلته الجريدة الرسمية التركية، وهو الأمر الذي انتظره الأتراك مدة 20 عامًا.

ويتضمن القرار المبادئ والأسس والمهام المتعلقة بإنشاء "وكالة الفضاء التركية" التي ستكون تابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا، وفق الصحيفة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، في بيان له، إن وكالة الفضاء ستحدد سياسات بلاده واستراتيجياتها في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وأكد الوزير أنه مع إنشاء وكالة الفضاء التركية يتحقق حلم تنتظره بلاده منذ 20 عاما، وأن هذه المؤسسة ستحضر القاعدة المطلوبة من أجل تطوير صناعة تنافسية لا تعتمد على الخارج.

وقال ورانك إن وكالة الفضاء التركية ستعمل من أجل تطبيق رؤية "تكنولوجيا وطنية، صناعة قوية" بطريقة ناجحة في مجال الفضاء والطيران.

لكنه أوضح أن الوكالة ستقيم علاقات محلية ودولية، التي سيتم من خلالها تطوير التعاون الثنائي والمتعدد.

وستتمتع الوكالة بميزانية خاصة وفق ما جاء في القرار الرئاسي، بالإضافة إلى الاستقلالية الإدارية والمالية، ومكانة مرموقة. وفي إطار المشروع، سيتم إعداد وتفعيل "برنامج الفضاء الوطني" بما يتماشى مع سياسات تحددها الرئاسة التركية.

ومن المقرر إعداد خطط استراتيجية تتضمن أهداف الوكالة متوسطة وطويلة الأمد لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران، فضلا عن المبادئ الأساسية، والأهداف، والأولويات، ومعايير الأداء، والأساليب التي سيتم اتباعها، وتوزيع الموارد.

ومن بين مهام وكالة الفضاء التركية، تطوير الصناعات التنافسية في هذا المجال، وتعميم استخدام التكنولوجيا الفضائية بشكل يتماشى مع المصالح الوطنية ورفاه المجتمع.

وأقر البرلمان التركي في آذار/ مارس عام 2017 مشروع قانون متعلق بإنشاء وكالة فضاء وتنظيم أنشطتها.

وستتولى الوكالة التركية مهمة تنسيق مشاريع المؤسسات التركية مثل معهد "توبيتاك" للفضاء، و"تاي"، و"روكيتسان"، و"توركسات"، في مجال الفضاء.