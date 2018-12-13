أبطال أوروبا: أبرز السيناريوهات المحتملة لدور 16

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتوجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى سحب يوم الإثنين المقبل، إذ ستجري قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن ينطلق الدور في شهر شباط/ فبراير من العام المقبل، بعد انتهاء مرحلة دور المجموعات، والوصول لمرحلة خروج المغلوب المرتقبة.

وحسمت 8 أندية تأهلها إلى دور الـ16 عن طريق صدارة ترتيب مجموعاتها، وهم كل من بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

أما أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد من إنجلترا وأياكس الهولندي وشالكه الألماني وليون الفرنسي، فقد جاءوا بالترتيب الثاني في المجموعات، في حين تقضي لوائح الاتحاد الأوروبي، بتجنيب تقابل المتأهلين من نفس المجموعة، ولا تسمح بمواجهة فريقين ينتميان لنفس الدولة في دور الـ16.

وسيكون كل فريق أمام خيارات يستثنى منها ما ذكر سابقا، إذ سيكون ريال مدريد أمام فرصة لمواجهة توتنهام، ليفربول، مانشستر يونايتد، شالكه، أياكس، ليون، وذلك في حال استبعاد روما الذي كان رفقة "الميرنغي" في دور المجموعات، وأتلتيكو مدريد الذي هو من نفس البلد، من جهته سيكون غريمه برشلونة أمام خيارات روما، أياكس، ليفربول، شالكه، ليون، مانشستر يونايتد مع استبعاد توتنهام الذي رافق العملاق "الكتالوني" في دوري المجموعات، ونادي أتليتكو مدريد.

وسيكون رفاق النجم الجزائري رياض محرز في مانشستر سيتي، على موعد في دور الـ16 مع أياكس، أتلتيكو مدريد، روما، شالكه مع استبعاد 3 فرق إنجليزية وهي، توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وليفربول، ونادي ليون الفرنسي الذي تواجد معه في المجموعة السادسة، أما النجم المصري محمد صلاح، فيسكون ناديه ليفربول على موعد مع بروسيا دورتموند، برشلونة، بورتو، بايرن ميونخ، ريال مدريد، يوفنتوس، مع استبعاد باريس سان جيرمان، الذي كان مع "الريدز" في نفس المجموعة، إضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.