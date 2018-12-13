إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال القدس

الخليج 365/ بغداد
ذكرت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن شابا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس لجنود إسرائيليين خلال اقتحامهم مدينة البيرة، بحسبما نقلته وكالة "معا".
وفي وقت لاحق، أفادت المصادر بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح نتيجة عملية الدهس فيما لم تعرف طبيعة إصابة منفذ العملية.
ذكرت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن شابا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس لجنود إسرائيليين خلال اقتحامهم مدينة البيرة، بحسبما نقلته وكالة "معا".
وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الجنود أطلقوا النار على المنفذ.
وفي وقت لاحق، أفادت المصادر بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح نتيجة عملية الدهس فيما لم تعرف طبيعة إصابة منفذ العملية.
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