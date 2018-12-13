برلسكوني: أصلي كل ليلة لكي لا تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفو برلسكوني

أظهر رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفو برلسكوني رغبته في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

كتب برلسكوني تغريدة قال فيها " أتمنى أن تستطيع بريطانيا العظمى البقاء في الاتحاد الأوروبي. أشعل شمعة كل ليلة من أجل إجراء استفتاء ثان لكي تبقى في أوروبا".

وقد جرى نشر تغريدة برلسكوني ليلة أمس الأربعاء خلال حفل إطلاق كتاب. وقال برلسكوني إن فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تصيبه " بألم في المعدة".

ووصف برلسكوني / 82 عاما/ الذي أحاطت به فضائح الجنس والفساد، وكان أحد المعجبين بمارجريت تاتشر، نفسه مؤخرا برجل دولة قديم داعم للاتحاد الأوروبي.

وقد أعرب برلسكوني بالفعل عن مخاوفه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد في تموز/يوليو .2016

وأكد برلسكوني على أهمية الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين من إجراء الاستفتاء الذي اختار فيه الناخبون البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبعد نجاته من عملية قلب خطيرة.

وقال حين ذاك" خروج بريطانيا ربما يبدأ عملية تفكك" في إشارة إلى مخاوف بشأن انهيار مشروع الاتحاد الأوروبي الذي لم يتجسد حتى الآن.

وأضاف" الشباب لا يتذكرون كيف كانت الحرب الباردة، و لا يتذكرون أي من الحربين العالميتين، التي أودت آخراهما بحياة 60 مليون مواطن".