انت الان تتابع «المحافظين» ينعى وفاة الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٤ م

نعى حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام بمزيد من الأسف وفاة الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، داعيا أن أن يتغمد الله الفقيد بالرحمة والمغفرة ويدخله فسيح جناته. ويتقدم الحزب وجميع أعضائه بخالص العزاء لأسرته، متمنيا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. وكان المئات من المصليين أدوا صلاة الجنازة اليوم على الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، بحضور لفيف من كبار الصحفيين والفنانين.

وشارك في أداء صلاة الجنازة على الراحل إبراهيم سعدة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى سمير رجب، وجلال ديودار، وعدد كبير من الصحفيين.كما