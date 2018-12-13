انت الان تتابع تألقي بـ«الهاف بوت».. إظهار الجوارب إطلالة جريئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:فيروز ياسر ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م

الهاف بوت

الهاف بوت من الأحذية المناسبة لفصل الشتاء، ولا تكتمل أناقتكِ بدونه، فمن المعروف أن ملابس الشتاء أكثر قيمة، وتعطي لصاحبتها جاذبية كبيرة على الرغم من الألوان الغامقة التي تسيطر على هذا الموسم، وبالطبع تختلف الأذواق عند اختيار الهاف بوت، ولكن هناك طرق لارتدائه بشكل مناسب حتى لا تظهرين بشكل لا يليق بك، ولأنه يمكنك ارتداؤه بطرق مختلفة فهذا يساعدك في الظهور كل مرة لمن حولك بشكل مختلف، وفي تلك الحالة اعرفي طرق ارتداء الهاف بوت لاختيار إحداها حسبما ذكر موقع Babble.

1- داخل البنطلون إذا كنتِ تفضلين ارتداء البناطيل "سكيني"، التي تظهر شكل ساقيكِ فمن السهل جدا وضعها داخل الهاف بوت، وشكلها مميز جدا في نفس الوقت. 2- ثني مزدوج للبنطلون قيامك بثني مزدوج للبنطلون الجينز يليق كثيرا بالهاف بوت، ويكشف عن جزء من ساقيكِ، وهذه الطريقة موضة هذا العام ومناسبة عند ارتداء