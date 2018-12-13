شكرا لقرائتكم خبر عن خالد خلف الله : محافظة قنا توافق على إدراج نفق مشاه "بين المحطات" بنجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن محافظ قنا استجاب لطلبه بشأن إنشاء نفق للمشاة بالمنطقة أسفل السكة الحديد لأهالى منطقة " بين المحطات " بنجع حمادى شمالى قنا، مشيرا الى أن المحافظة أدرجت بالفعل مشروع إنشاء النفق بخطة الجهاز المركزى للتعمير – الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير جنوب الصعيد للمشروعات المطلوب تنفيذها ضم خطة الجهاز ( استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 20-30 للعام المالى 2019/2022 وحتى عام 2022 ) .

وقال اللواء خالد خلف الله فى بيان له، اليوم الخميس، إنه في إطار جهود محافظة من أجل المصلحة العامة للمواطنين وإنهاء أزمة 120 ألف نسمة من الأهالي، لتضررهم من صعود كوبري المشاة العلوي ، وقامت المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن بيان قيمة التكلفة التقديرية لإنشاء النفق المطلوب ( 9 مليون جنيه ) وعلى أثر ذلك خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة لتدبير المبلغ المطلوب للبدء في إنشاء النفق ، وفى إطار ذلك قامت المحافظة أيضاً بمخاطبة كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى لعمل الدراسات والرسومات والمقايسات اللازمة الخاصة بإنشاء النفق .

الجدير بالذكر أن العديد من المواطنين تقدموا بشكاوى تفيد تضرر أهالي القرى المعزولة، بسبب إنشاء كوبري مشاة علوي أعلى السكة الحديد، والبالغ عددهم أكثر من 120 ألف مواطن، مما يتطلب منهم صعود سلم يبلغ ارتفاعه قرابة 3 طوابق، ثم النزول من عليه مرة أخرى، في سبيل العبور إلى الجانب الآخر.