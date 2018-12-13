وزارة الدفاع: تمديد صلاحية تراخيص اسلحة لون برتقالي واصفر حتى 31/12/2018

أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ​يعقوب الصراف​ عن تمديد صلاحية تراخيص حمل ​الاسلحة​ الصادرة عن العام 2017 (لون برتقالي واصفر) والعام 2018، جاء فيه: "ان وزير الدفاع الوطني: بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (​تشكيل الحكومة​). بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني). بناء على قانون الاسلحة والذخائر. بناء على مقتضيات الخدمة و​السلامة العامة​. يقرر: المادة الاولى: تمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عن العام 2017 -2018 حتى تاريخ 31/12/2018. - تراخيص حمل ​السلاح​ صفة خاصة (لون برتقالي خلفية 2017 ولون برتقالي خلفية 2018) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، السفارات الاجنبية ورؤساء الاحزاب و​الطوائف​ الدينية. - تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية (لون اصفر - خلفية 2017 تنتهي صلاحيتها في 31/12/2017 ولون اصفر خلفية 2018). - تراخيص حمل السلاح الممغنطة. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 16/12/2018.

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