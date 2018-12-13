قوى الأمن: تدابير سير في طرابلس غدا بسبب مدّ كابل كهربائي تحت الجسر الجديد

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بمدّ كابل كهربائي تحت الجسر الجديد/ مهجر الصحي في ​طرابلس​، اعتبارًا من الساعة 16:00 من تاريخ 14 كانون الأول 2018 ولحوالي 5 ساعات".

وبيّنت في بلاغ أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير كليًّا على الطريق المذكور، وتحويله إلى الطرقات الفرعية"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، منعًا للازدحام وتسهيلًا لحركة المرور".