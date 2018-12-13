حبيش: الوضع الإقتصادي لم يعد يحتمل ولتقديم التنازلات للوصول إلى تأليف الحكومة

لفت النائب ​هادي حبيش​، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في بكركي، إلى أنّ "الأزمة السياسية الراهنة في البلد كانت من بين المواضيع الّتي تخلّلها لقائي بالبطريرك الراعي، الّذي أصرّ على ضرورة تقديم التنازلات لإيجاد الحلول".

وشدّد على أنّ "الوضع الإقتصادي والمالي لم يعد يحتمل وأصبح ثقيلًا على ​الشعب اللبناني​، وبالتالي يجب على كلّ القيّمين على مسألة ​تشكيل الحكومة​ التفكير بإيجابية وتقديم التنازلات للوصول إلى تأليف الحكومة، الّتي من دونها لن نتمكّن من الإستفادة من أموال "سيدر" المُعوَّل عليها لإعادة الإستقرار إلى ​الوضع المالي​ والإقتصادي في البلد".