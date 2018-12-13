لجنة تكنولوجيا المعلومات وضعت توصيات متعلقة بإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني

بحثت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، خلال جلسة عقدتها برئاسة رئيسها النائب ​نديم الجميل​ وحضور النواب الأعضاء، بوضع استراتيجية وطنية وكيفيّة حماية ​لبنان​ من الأمن السيبراني. وخلُصت إلى وضع توصيات متعلّقة بإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني ووضع استراتيجية عمل لها، وإعادة تفعيل اللجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات للتنسيق بين كلّ الوزارات. كما طرحت اللجنة النيابية "إمكانية إنشاء وزارة خاصّة للتكنولوجيا والمعلومات أم أمانة عامة وطنية للتنسيق بين الوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية"، وتمنّت أن "ينضمّ لبنان إلى إتفاقية بودابست الّتي تُعنى بالأمن السيبراني".

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