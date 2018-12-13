نزار زكا يثني على توجه الإدارة الأميركية حجب الفيزا عن إنسباء مسؤولين إيرانيين

أثنى نزار زكا، في رسالة من معتقله في طهران، على تبني الإدارة الأميركية ووزارة الخارجية وجهة النظر الذي سبق أن تقدّم بها نجله نديم في حديث مع شبكة NBC News مقترحا حجب سمات الدخول عن أنسباء المسؤولين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة.
ولفت زكا الى أن "تصريح المبعوث الخاص بشأن إيران براين هوك الذي أفصح فيه عن أن الإدارة تدرس هذا الإقتراح، وأنها تتابع كل الخيارات لدفع المنافقين الفاسدين في الحكومة الإيرانية لتغيير سلوكهم، يأتي في سياق الضغط التي تمارسه واشنطن والمجتمع الدولي كي تتوقف إيران بشكل حاسم عن سياسة إحتجاز الرهائن والتي بدأتها منذ 40 عاما".
وأوضح زكا أن "كل ذلك يحصل فيما لبنان الرسمي قرر إعفاء الإيرانيين من الفيزا وحتى من ختم الدخول على جواز السفر"، لافتاً الى أن الوقت حان قد يعاقب المسؤولون الإيرانيون عن محنتي في المعتقل عقابا مباشرا وشخصيا، وأن يدفعوا ثمن غيّهم من جيبهم، بمعنى أن يشعر هؤلاء من خلال طرد أنسبائهم المقيمين في الولايات المتحدة، بالقليل من الظلم الذي يلحق بي في المعتقل نتيجة إستهانتهم بحقوق الإنسان وضربهم عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وخصوصا شرعة حقوق الإنسان والمادة 9 منها التي تحظّر اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
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