أمير الكويت أبرق إلى اردوغان معزيا بضحايا حادث القطار في أنقرة

أعرب أمير ​الكويت​ الشيخ ​صباح الأحمد الجابر الصباح​، في برقية بعث بها إلى الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، للتعزية بضحايا حادث قطار العاصمة ​أنقرة​، عن "خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث اصطدام أحد ​القطار​ات في أنقرة".

وسأل الله أن "يتغمّد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، جاهد طورهان "مقتل 9 أشخاص بينهم 3 من طاقم قيادة القطار وإصابة 47 آخرين في حادث القطار السريع بالعاصمة أنقرة"، مشيرًا إلى "بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث".