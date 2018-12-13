بدء تطوير ستاد الإسماعيلية أول يناير استعدادا لاستضافة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

قال سامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إن ستاد الإسماعيلية سيبدأ مرحلة التطوير في يناير المقبل ضمن تجهيزات ملف مصر للتقدم لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019.

وأضاف عبدالحليم في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "ننتظر التقرير الفني لتطوير الاستاد والملعب لنبدأ رفع الكفاءة وتسليم المبني للشركة الراعية".

وسحب الكاف، تنظيم الأمم الإفريقية من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها لاستضافة البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا للمرة الأولى وتقام في يونيو.

ستاد الإسماعيلية هو أحد الملعب المخصصة لاستضافة مباريات البطولة وسبق أن خضع للتطوير لبطولة كأس العالم للشباب 2019 وكأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر آخر مرة في 2006.

وكانت لجنة فنية من وزارة الشباب والرياضة، أوصت بتطوير وصيانة المدرج الإيسر ومنع دخول المشجعين به لوجود ملاحظات فنية علي أساسات المدرج. ويسع الاستاد 18 ألف متفرج وبه 3 غرف مجهزة لتغيير الملابس وصالة تدريب رياضية.