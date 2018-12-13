بالصور.. اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية الفنون للتبادل الأكاديمي والعلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بين الجانبين بهدف توطيد العلاقات الثقافية والتبادل الأكاديمى والعلمى.

وقال "الكردي"، إن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الجامعة والأكاديمية فى الأنشطة الجامعية الفنية والثقافية، وتبادل الخبرات بين الجامعة والأكاديمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات والمنشورات العلمية والكتب والمجلات المتخصصة وعقد مشاريع مشتركة فى مجال البحث العلمى، والاشراف المشترك على الطلاب وفقاً للقواعد والاجراءات المعمول بها وأيضاً تنظيم ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وورش عمل مشتركة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه ووفقا للاتفاقية سيتم تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب فى زيارات قصيرة المدى بين الجامعة والأكاديمية.