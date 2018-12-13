وائل عبدالعزيز وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
أصدرت الكتورة غادة فتحي والي، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، قرارا وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وكيل لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية لمدة عام ندبا أو لحين شغلها.
وتضمن القرار رقم 463 بناء على محضر اللجنة القائمة للوظائف القيادية بناء على ماعرضه مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتنمية البشرية بندب الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيلا للمديرية فى الدقهلية، وقيام الجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
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