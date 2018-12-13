"أبوالخير" و"عبدالرازق" وكيلين لمديرية الصحة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، قرارا بتعيين وكلين لمديرية الصحة بالدقهلية لإدارتي "الطب العلاجي، والطب الوقائي" لمدة عام.
وتضمن قرار الوزير رقم 754لسنة 2018، بندب كلا من الدكتور محمد أحمد السيد أبوالخير، كبير الأطباء بشربين بدرجة مدير عام بمديرية الصحة بالدقهلية، للعمل وكيلا للمديرية لشؤون الطب العلاجي.
كما جرى ندب الدكتور أحمد عبدالرازق محمد، مدير إدارة التدريب وشؤون المدارس بمديرية الصحة بالدقهلية، للعمل وكيلا للمديرية لشؤون الطب الوقائي، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغي كل ما يخالفه من قرارات.
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