شلل مروري على الطريق الدائري بسبب تصطادم سيارتين في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الطريق الدائري في بهتيم بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، حالة من الشلل المروري التام، إثر اصطدام سيارتين إحداهما محملة بعبوات زجاجية، وانقلاب السيارة الأخرى بعرض الطريق، وانتقلت أجهزة الأمن وونش المرور لرفع السيارة وعبوات الزجاج.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل إثر اصطدام سيارة نقل أخرى بها في المسافة بين بهتيم ومسطرد في اتجاه السلام.

وانتقل على الفور العقيد حسن مكاوي رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة وتبين اصطدام سيارتين نقل، وأن السيارة الثانية محملة بعبوات زجاج وتناثر الزجاج بالطريق ما أدى إلى إعاقة حركة المرور.