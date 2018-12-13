تزويد سفينة إنيرجي أوبزيرفر بأشرعة أوشن وينجز المُجنحة، وهو الحل...

باريس-الخميس 13 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

بعد مرور عام على توقيع الشراكة التكنولوجية بين "في بيه إل بيه ديزاين" و"سي إن آي إم"، "تقترب أوشن وينجز" وهي أسلوب جديد يستخدم قوة الدفع بمساعدة الرياح من تحقيق النضج الصناعي.

(بزنيس واير): تمّ تزويد "إنيرجي أوبزيرفر"، وهي أول سفينة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة مع انبعاثات معدومة للغازات الدفيئة والجزئيات الدقيقة، بأشرعة "أوشن وينجز" المُجنحة. وسيساهم نظام الدفع الهجين هذا، الذي يتألف من سارية مركبة يصل ارتفاعها إلى 12 متراً وشراعين (32 متر مربع)، في خفض استهلاك المركبة للطاقة. وتم تصميم أشرعة "أوشن وينجز" المُجنحة من قبل شركة "في بيه إل بيه ديزاين" وتم تطويرها وتصنيعها بشكل مشترك في منشآت "سي إن آي إم" الصناعية في لا سين سور مير.

ويعدّ تركيب "أوشن وينجز" على متن سفينة "إنيرجي أوبزيرفر" خطوة أولى نحو الحد من الآثار البيئية الناجمة عن قطاع النقل البحري العالمي. وتسمح هذه التكنولوجيا، المستوحاة من الأشرعة الصلبة المستخدمة في سباقات كأس أمريكا للقوارب الشراعية، بتحقيق وفورات في الطاقة تتراوح ما بين 18 و 42 في المائة بحسب نوع السفينة. وهذا يمثل رقماً كبيراً إذا تذكرنا أن 90 في المائة من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر. وبالتالي فإن حوالي 50 ألف سفينة مسؤولة عن تلوث الهواء الشديد بسبب الانبعاثات الملوثة للجو الناتجة عنها مثل الجسيمات الدقيقة وأوكسيدات النيتروجين والكبريت.

وفي أواخر عام 2017، قامت كل من "سي إن آي إم" و"في بيه إل بيه ديزاين" بالتوقيع على اتفاقية شراكة تكنولوجية من أجل تصميم وتصنيع نظام الدفع "أوشن وينجز". وأخذت هذه الاتفاقية على عاتقها التحدي المُتمثل في تصميم منتج مناسب للإنتاج الصناعي. ووصلت أشرعة "أوشن وينجز" المُجنحة الآن إلى مرحلة النضج، بحيث تم دمج أول إثنين منها في سفينة "إنيرجي أوبزيرفر".

هذا وجلبت "سي إن آي إم" خبرتها كشركة مصنعة للمعدات وكمتعاقد صناعي للحرص على أن يتمكن تصميم "أوشن وينجز" من مواجهة التحديات التقنية والصناعية للإنتاج الضخم. وقال فيليب لازار، الرئيس التنفيذي لقسم النظم الصناعية في شركة "سي إن آي إم" في هذا السياق: "نقدّم منتجاً صناعياً يتمتع بقيمة مضافة عالية لا تفي بمستويات الأداء المتوقعة من قبل عملائنا فحسب، إنما تمتثل أيضاً للقيود الاقتصادية التي يفرضها السوق".

ومن جهته، يقول مارك فان بيتغيم، المؤسس المشارك لشركة "في بيه إل بيه ديزاين": "مما لا شك فيه أن أشرعة ’أوشن وينجز‘ المُجنحة ستحقق دورها في مجالات متنوعة مثل الإبحار لأغراض ترفيهية والإبحار باليخت والنقل البحري (ناقلات البضائع، وناقلات المواد الكيميائية، وناقلات النفط ، إلخ) والصيد البحري".

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