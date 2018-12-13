سيتي يُعلن عن شراكة عالمية قائمة على أساس مهمة محددة مع اللجنة...

نيويورك-الخميس 13 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلن "سيتي" اليوم عن إبرامه لاتفاقية شراكة مع اللجنة البارالمبية الدولية ("آي بيه سي") تجعل منه شريكاً دولياً حتى عام 2020 وتُتيح له دعم اللجان البارالمبية الوطنية في 18 بلداً في الوقت الذي تستعد فيه للبطولات العالمية والإقليمية القادمة، فضلاً عن الألعاب البارالمبية في طوكيو لعام 2020.

وتشمل الاتحادات البارالمبية الوطنية الـ 18 التي سيعمل "سيتي" على رعايتها كلّاً من: أستراليا، وتايبيه الصينية، وكولومبيا، وكوستاريكا، وبريطانيا العُظمى، وهونج كونج، والهند، وإندونيسيا، وأيرلندا، وماليزيا، والمكسيك، ونيجريا، والفيليبين، وبولندا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وتايلند، والإمارات العربية المتحدة.

يقدّم "سيتي" خدماته للعملاء من خلال حضوره المحلي في كلٍّ من هذه المجتمعات الـ 18 الخاصة بهذه اللجان البارالمبية الوطنية، كما سيحرص على إشراك المشجعين من خلال حملات دعائية وترويجية متكاملة لخلق الإثارة والفخر الوطني حيال هذه الإنجازات الاستثنائية للأبطال البارالمبيين في هذه الدول. كما سيسعى "سيتي" للعمل على المساعدة في دعم الاحتياجات اليومية الفردية للاتحادات البارالمبية الوطنية.

وقال مايكل كوربات، الرئيس التنفيذي لـ "سيتي"، في هذا السياق: "يُعتبر ’سيتي‘ واللجنة البارالمبية الدولية شريكين مثاليين لأنّنا نتشارك شغفاً كبيراً للمساعدة في تعزيز مجتمع أكثر تنوعاً وشمولية. وينبغي على هؤلاء الرياضيين التغلب على الصعاب للوصول إلى مستويات النخبة العالمية من التميز الرياضي. وإنّ قوتهم ومثابرتهم وتصميمهم هي ما تجعلهم استثنائيين، ونحن نتطلع قُدماً لدعم رحلتهم للمنافسة على الساحة العالمية".

ومن جانبه، قال أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، مُعلقاً: "إننا مسرورون لانضمام ’سيتي‘ إلى اللجنة البارالمبية الدولية ليكون ثالث شركائنا العالميين، ولأنّ دعم الشركة سيمتد ليشمل الاتحادات البارالمبية الوطنية عبر أربع قارات، فضلاً عن عددٍ من الرياضيين البارالمبيين". وأضاف: "ينخرط ’سيتي‘ في الحركة البارالمبية منذ أكثر من ستة أعوام، وإننا نتطلع للعمل معهم عن كثب لاستكشاف الفرص أمام المزيد من الوعي حول كيفية تغيير عملنا للمجتمعات ودفعه نحو الإدماج المجتمعي".

هذا وبدأ "سيتي" علاقته مع الحركة البارالمبية في عام 2012 من خلال رعايته للفرق الأولمبية والبارالمبية للولايات المتحدة. عمل "سيتي" خلال تلك الفترة على دعم ثمانية رياضيين بارالمبيين أمريكيين وجعلهم جزءاً من حملاته التسويقية، كما دعم برامج الرياضات البارالمبية الأمريكية، فضلاً عن إشراكهم في الحملات الترويجية لإشراك الزملاء. وفي عام 2018، كان "سيتي" أحد الجهات الراعية لبطولة العالم للرجبي على الكرسي المتحرك في أستراليا والتي يُنظمها الاتحاد الدولي للرجبي على الكراسي المتحركة، وبطولات أليانز الأوروبية للسباحة البارالمبية العالمية في أيرلندا، والألعاب البارالمبية الآسيوية في إندونيسيا، والبطولات المفتوحة لرياضة القوة لحمل الأثقال البارالمبية في الأمريكيتين في بوجوتا.

لمحة عن "سيتي"

يُعتبر "سيتي" مصرفاً عالميّاً رائداً، ويحظى بنحو 200 مليون حساب للعملاء ويُدير أعمالاً في أكثر من 160 دولة ومنطقة قضائية. ويُوفّر "سيتي" للأفراد والشركات والحكومات والمؤسسات مجموعةً واسعةً من المنتجات والخدمات المالية التي تتضمن الخدمات المصرفية والائتمانية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات، والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات المعاملات، وإدارة الثروات.

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لمحة عن اللجنة البارالمبية الدولية

تُعتبر اللجنة البارالمبية الدولية الهيئة العالمية القائمة على إدارة الحركة البارالمبية. وهي الجهة التي تُعنى بتنسيق الألعاب البارالمبية الصيفية والشتوية، وهي بمثابة الاتحاد الدولي الخاص بعشرة رياضات، والذي يقوم بالإشراف عليها وينسق البطولات والمنافسات العالمية الخاصة بها. تتمحور رؤية اللجنة البارالمبية الدولية في تمكين الرياضيين البارالمبيين من تحقيق التميز الرياضي وإلهام العالم وإثارة حماسته.

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