المؤسسة التعليمية لجمعية مالكي الملكية الفكرية تمنح ديفيد هول...

واشنطن-الخميس 13 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): كرّمت المؤسسة التعليمية لجمعية مالكي الملكية الفكرية ديفيد هول، الرئيس التنفيذي ومؤسّس شركة "فيلودين ليدار"، عن فئة أفضل مبتكر لعام 2018 خلال حفل عشاء توزيع جوائز المؤسسة الذي أقيم الليلة الماضية في متحف البناء الوطني في واشنطن. كُرم ديفيد هول لتصميمه تقنية المستشعر "ليدار" الريادي الذي يعد عنصراً أساسياً يُستخدم في المركبات ذاتية القيادة بالكامل، ويسهم في تمكين أكثر الأنظمة المتقدمة المساعدة للسائق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تكرّم المبتكرين الاستثنائيين كل عام لمساهماتهم في تطوير الاقتصاد وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

وقال هول، تعليقاً على تكريمه: "الابتكار هو شغفي. وأحب أن أتخيل أنني أبتكر منتجاً لم يسبق لأحد أن فكّر به من قبل. أستمتع فعلياً بالابتكار. هذا هو عملي ببساطة. أسعى لرسم الابتسامة على وجه شخص آخر عند استخدامه للمنتج الذي ابتكرته والاستمتاع به. إنني أبتكر حباً بالابتكار، وإنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن يتم تكريمي من قبل المؤسسة التعليمية لجمعية مالكي الملكية الفكرية. وتعتبر حماية الملكية الفكرية غاية في الضرورة لتشجيع الابتكار، كما أنها تشكل رصيداً قيماً بالنسبة للتقنيات الجديدة".

هذا وجاءت فكرة الاستفادة من تقنية "ليدار" للقيادة الذاتية إلى ديفيد هول بعد دخوله في مسابقة كأحد المشاركين الأصليين ضمن التحدي الأكبر للمركبات ذاتية القيادة من تنظيم وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية "داربا". وفي عام 2005، ابتكر ديفيد هول مستشعر "ليدار" بهدف توفير رؤية بزاوية 360 درجة في الوقت الفعلي للمركبات ذاتية القيادة، مساهماً بإحداث ثورة في قطاع السيّارات. "فيلودين ليدار" هي الشركة الرائدة في القطاع في مجال تزويد مستشعراتها الخاصة افتراضياً الأكثر ذكاء وقوة لجميع شركات صناعة السيارات والسيارات الذاتية القيادة. وبالإضافة إلى استخدامها واسع النطاق في السيارات ذاتية القيادة، تُستخدم حالياً مستشعرات "ليدار" متعددة الاستعمالات في التطبيقات الريادية المتنوعة، بما في ذلك، المركبات الجوية غير المأهولة وفي رسم الخرائط والسلامة الصناعية والأمن وغيرها.

ويعتبر هول صاحب رؤية في مجال التكنولوجيا وهو حائز على أكثر من 30 براءة اختراع في الولايات المتحدة تغطي مجموعة متنوعة من التطبيقات. أسس هول شركة "فيلودين أكوستيكس" عام 1983، وهي شركة سمعية متخصصة في تقنيات الصوت ذات الترددات المنخفضة وأجهزة تكبير الصوت الفرعية. وفي عام 2011، أطلق هول شركة "فيلودين مارين"، التي طرحت بدورها للمرة الأولى مركب "مارتيني" ذاتي الاستقرار، في معرض ميامي للقوارب لعام 2013. وكان هذا النموذج عبارة عن أول سفينة في العالم ترتاد البحر مصحوبة بنظام تعليق نشط. وقدّم ديفيد هول مؤخراً خلال حفل افتتاح غرفة التجارة الأمريكية، رؤيته الخاصة المتعلقة بنظام دفع قائم على المغناطيسات من شأنه إحداث ثورة في مجال استكشاف واستعمار الفضاء.

ملاحظة لوسائل الإعلام: للمزيد من المعلومات حول المؤسسة التعليمية لجمعية مالكي الملكية الفكرية وجائزة أفضل مبتكر لهذا العام، يرجى الاتصال بـنايري بيري من المؤسسة التعليمية لجمعية مالكي الملكية الفكرية على الرقم 2025074514 أو مراسلتها على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] لتحديد موعد لإجراء مقابلة مع ديفيد هول أو لطلب الصور، يرجى الاتصال بروبن كار من شركة "لانديس كوميونيكيشنز" على الرقم: (415)5610888 أو مراسلته عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

لمحة عن جمعية مالكي الملكية الفكرية والمؤسسة التعليمية لجمعية مالكي الملكية الفكرية

تعتبر جمعية مالكي الملكية الفكرية، التي تأسست عام 1972، جمعية تجارية مُعفاة من نظام الضرائب الأمريكية وفقاً للمادة 501(ج)(6) من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي مخصصة لحاملي براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر وأسرار العمل التجاري. تقدم جمعية مالكي الملكية الفكرية خدماتها لجميع أصحاب الملكية الفكرية في قطاعات ومجالات التقنية كافة. تتمثل مهمة هذه الجمعية بالدفاع عن حقوق الملكية الفكرية الفعالة وبأسعار معقولة، وتوفر طيفاً واسعاً من الخدمات لأعضائها، بما في ذلك: دعم مصالح الأعضاء المتعلقة بالقضايا التشريعية والدولية؛ وتحليل القضايا الحالية للملكية الفكرية؛ إضافة إلى المعلومات والخدمات التعليمية ونشر معلومات للجمهور بشأن أهمية حقوق الملكية الفكرية.

وتمتلك جمعية مالكي الملكية الفكرية مؤسسة ذات صلة مُعفاة من نظام الضرائب الأمريكية وفقاً للمادة 501(ج)(3) من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي، وهي المؤسسة التعليمية لجمعية مالكي الملكية الفكرية. تُكرّس هذه المؤسسة أنشطتها التربوية والخيرية الرامية إلى تعزيز قيمة حقوق الملكية الفكرية. وتتشارك كل من جمعية مالكي الملكية الفكرية والمؤسسة التعليمية لجمعية مالكي الملكية الفكرية موقع المكتب نفسه، كما يدعم فريق جمعية مالكي الملكية الفكرية هذه المؤسسة.

لمحة عن شركة "فيلودين ليدار"

تقدم "فيلودين" حلول أجهزة استشعار "ليدار" الأكثر ذكاءً وقوة للقيادة الذاتية ومساعدة السائق. تأسست "فيلودين"، التي تتخذ من سان جوزيه في كاليفورنيا مقراً لها، عام 1983. وعُرفت الشركة حول العالم بفضل حافظتها التي تضم تقنية أجهزة استشعار "ليدار" المبتكرة. في عام 2005، قام مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ديفيد هول بتطوير أنظمة "ليدار" للرؤية المحيطة بالوقت الفعلي، محدثاً بذلك ثورة في مجال الرؤية والقيادة الذاتية في مجموعة من التطبيقات الخاصة بالسيارات وأنظمة الحركة الجديدة ورسم الخرائط والروبوتات والأمن. يشمل خط إنتاجها عالي الأداء مجموعة واسعة من حلول الاستشعار، بما فيها "في إل بيه 16 بوك" الفعال من حيث التكلفة، و" في إل بيه-32 ألترا-بوك" متعدد الاستعمالات، و"في إل إس-128" المثالي للتحكم الذاتي من المستويين الرابع والخامس، و"فيل أراي" للرؤية الاتجاهية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.velodynelidar.com.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20181212005428/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة تفقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.