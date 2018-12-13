بوتين يروي اعترافات مثيرة في قصة توليه رئاسة روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتبت - هبة مصطفى:

نقلت الصحف الروسية تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه لا يريد أن يكون رئيسًا عندما عرض عليه أول رئيس للاتحاد الروسي (بوريس يلتسين).

وأضاف بوتين أن الرئيس يمكن أن يكون رجلًا من أي مهنة ، لكنه يجب أن يكرس حياته لهذا النشاط بشكل كامل.

وتابع بوتين، إنه لم يختار مهنة الرئيس عندما عرضت عليه ، لأنه لم يكن جاهزًا.

وأدلى بتصريحاته خلال حضوره درسًا

مفتوحًا لمشروع خاص" للملاحة المهنية في روسيا بالكامل في ياروسلافل .

وروى بوتين تفاصيل الواقعة بأنه عندما اتصل به الرئيس الأول لروسيا، بوريس نيكولاييفيتش يلتسين، وقال له:" أريد أن أقدم ترشيحك لمجلس الدوما لكي تصبح رئيسًا للوزراء، ثم اقترح عليك الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية. هل توافق على ذلك؟ ". قال له"لا"،

وأشار إلى أن يلتسين، سمع مثل هذا الجواب، كان مندهشًا للغاية، وسأل: "لماذا هذا؟".

أجاب بوتين أنه ليس مستعدًا، وكان فتى صغيرًا وعمل في العديد من الهياكل الحكومية منذ فترة طويلة جدًا. فيما رد عليه رئيس الاتحاد الروسي بالقول أريد أن أتمنى أن تكون مستعدًا لاتخاذ قرار رئيسي في حياتك في أقرب وقت ممكن "أتمنى لك النجاح".

تخرج بوتين من كلية الحقوق بجامعة لينينجراد الحكومية ومدرسة موسكو العليا، وأصبح بوتين رئيسًا للاتحاد الروسي، وفي 26 مارس 2000 ، تم انتخابه رئيسًا للدولة.