صور.. السعودية تدخل تاريخ فورمولا إي العالمية لأول مرة في الشرق الأوسط

تستقبل المملكة السعودية أضخم سباقات فورمولا إي العالمية في مدينة الدرعية بالرياض، وهو حدث رياضي ضخم يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر.

وتتميز المنطقة التي يقام فيها السباق العالمي بأنها تضم مسرحا للحفلات الموسيقية، ومنطقة للترفيه ومناطق ثقافية، وصولاً إلى المطاعم والمقاهي.

ينطلق، اليوم الخميس، أضخم سباقات "فورمولا إي" العالمية في مدينة الدرعية بالرياض، ضمن مهرجان كبير يستمر لثلاثة أيام.

وتضم قائمة السائقين المشاركين نجوماً بارزين في رياضة السيارات، أبرزهم مع فريق باناسونيك جاجوار ريسنج البرازيلي نيلسون بيكيت جونيور والنيوزيلندي ميتش إيفانز، وفريق فينتوري فورمولا إي موناكو بقيادة البرازيلي فيليبي ماسا والسويسري إدواردو موراتارا.

وأعلن 11 فريقاً يمثلهم 22 متسابقاً مشاركتهم في السباق التاريخي، الذي تشارك به 11 دولة، هي: بلجيكا، البرازيل، سويسرا، المملكة المتحدة، فرنسا، نيوزيلندا، تايلاند، هولندا، ألمانيا، الأرجنتين والبرتغال.

استعدادات تنظيمية لسباق عالمي

وعن تنظيم السباق، أعلنت اللجنة المشرفة على البطولة، عن توفير حافلات لنقل الجماهير مجانًا، وسوف تبدأ البطولة اليوم الخميس، حتى يوم السبت 15 ديسمبر. كما ستقوم اللجنة بتوفير العديد من الخدمات التي تعمل على توفير الراحة للجمهور، وذلك بمساعدة شركة “بارك أند رايد” صاحبة الريادة في مجال النقل بالحافلات.

وسيتسنى لمن يملك بطاقات “جراند سلام” الاستفادة من خدمة التوصيل،

والتي سيكون مسارها، بدايةً من جامعة الملك سعود، وعلى مساحة تستوعب حتى 7 آلاف سيارة.

وأيضًا سيتم تخصيص حافلات لتنطلق بالتتابع من مناطق مختلفة في شتى أرجاء العاصمة، وستتواجد بعض الحافلات أمام عددٍ من الفنادق والمراكز التجارية.

وسوف تتحرك الحافلات من مناطق الانتظار قبل بداية السباق بساعةٍ واحدة.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس، أن "صحة الرياض" رفعت من جاهزيتها للمشاركة ضمن منظومة الهيئة العامة للرياضة.

وأكد المشرف الميداني على مشاركة "صحة الرياض" في "الفورمولا أي" الدكتور عصام بن سعد الغامدي، أن "صحة الرياض" هيَّأت عددًا من المرافق الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المسابقات وزوارها طيلة فترة الحدث غير المسبوق في المملكة؛ من خلال 7 عيادات، تم دعمها بعدد من الاستشاريين والأخصائيين والطواقم التمريضية والكوادر المساعدة.

فقرات ترفيهية تشعل حماسة الجمهور نحو السباق

وسيكون هناك عدد مقاعد تستوعب عشرات الآلاف من المشجعين، ومسرح مخصص للحفلات الموسيقية التي سيظهر بها النجم الإسباني إنريكي إجليزياس في اليوم الأول بالإضافة جاسون ديرولو إلى وفرقة بلاك آيد بيز الأميركية والمصري عمرو دياب

وفي اليوم الثالث يظهر الفرنسي ديفيد غيتا وفرقة ون ريببلك الأميركية.

ويضم المهرجان مناطق ترفيهية، كما سيشمل فعاليات تراثية وترفيهية وثقافية، تشارك فيها مجموعة من الجهات والهيئات الحكومية.

كما تشهد الفعالية تنظيم سوقٍ تقليدية، تتضمن منافذ تجزئة، تقدم عروضاً فريدة للمتسوقين من مرتادي السباق والمشجعين، علاوةً على ذلك، سيتم تخصيص منطقة ضيافة رائعة للشخصيات المهمة، باسم "إيموشن"، ستتيح لحاملي التذاكر الفاخرة التفاعل مع نخبة من المشاهير العالميين.

مشاركة سعودية مميزة

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن فريق السعودية للسباقات، وأزاح الستار عن سيارة الفريق Jaguar I-Pace ذات الدفع الرباعي، والتي تعمل بمحركات كهربائية تولد طاقة بقوة 400 حصان وبعزم 700 نيوتن متر، ومجهزة بجميع مواصفات الاتحاد الدولي للسيارات للأمن والسلامة وبنظام تعليق ومكابح رياضية، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس الفريق المكون من الثنائي بندر العيسائي وأحمد بن خنين ليشارك في النسخة الأولى من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY ضمن فعاليات بطولة "إيه بي بي فورميلا إي" التي تستضيفها السعودية خلال ديسمبر الحالي.

وعبّر بندر العيسائي عن سعادته باختياره في فريق السعودية للسباقات، فيما أكد أحمد بن خنين بأن مشاركة المملكة في بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY ستكون بداية لانطلاق أبطال السعودية للمنافسة على الصدارة، وخاصة أن البطولة ستقام في 10 مدن مختلفة حول العالم.

تنضم إلى البطولة في الموسم الخامس 2018ـ 2019 ثلاث مدن أو حلبات جديدة وهي: الدرعية في الرياض في المملكة العربية السعودية، سانيا في جنوب الصين، وبرن التي ستحل بدلاً من زوريخ لسباق "‘إي ـ بري" سويسرا.