خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الحكومة التونسية

خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريماًا للشاهد له بقصر العوجا في الدرعية جدة - عبد المنعم البراشي : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. وأقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريمًا له، وحضرا توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين المملكة وتونس، شملت توقيع قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة له، وحضرا توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين المملكة وتونس، شملت توقيع قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجةفي جومين وغزالة وسجنان المرحلة الثانية بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية.

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