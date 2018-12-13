إصابة 39 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية



أصيب 39 فلسطينيا، بجراح، وبحالات اختناق، فيما اعتقل 3 أشخاص بينهم طفلة، الخميس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن طواقمها قدمت العلاج لمواطنيْن أصيبا بشظايا الرصاص الحي، و8 مواطنين بالرصاص المطاطي، و25 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



وأوضحت "الجمعية"، إن طواقمها قدمت العلاج لـ 4 مواطنين أصيبوا برضوض إثر تعرضهم للاعتداء من قبل المستوطنين قرب مدينة نابلس (شمال).



وأشار البيان إلى أن الإصابات وقعت خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينتي البيرة (وسط)، وبلدتي عصيرة القبلية وحوارة جنوبي نابلس (شمال)، وعلى المدخل الغربي لمدينة طولكرم (شمال).



وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنيْن اثنين، وطفلة خلال المواجهات الدائرة في مدينة البيرة.



وأضاف الشهود، إن الجيش نقل المعتقلين بآلية عسكرية لحاجز بيت أيل العسكري.



واندلعت مواجهات، بين عشرات الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، أبرزها في مدينتي رام الله والبيرة، وجنوبي نابلس عقب اعتداء مستوطنين على منازل ومركبات فلسطينية.



واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة.



ويسود التوتر الشديد، الضفة الغربية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي، أمس واليوم، 3 فلسطينيين بدعوى تنفيذهم هجمات ضد أهداف إسرائيلية.



وفيما يبدو أنه رد على قتل الفلسطينيين الثلاثة، شن مجهولون، هجوما ظهر اليوم الخميس، أسفر عن مقتل إسرائيلييْن اثنين، وإصابة آخريْن، بجروح خطيرة، شرق مدينة رام الله(وسط).



وقرر الجيش الإسرائيلي فرض حصار على مدينة رام الله، في أعقاب الهجوم، وبدأ في حملة تفتيش عن منفذيه.