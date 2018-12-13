خبراء اقتصاديون يفندون أسباب إرتفاع الدولار

وصف بروفيسور محمد الجاك احمد المحلل الاقتصادى المعروف ، الارتفاع بغير المسبوق ولم تشهده الساحة الاقتصادية السودانية عازيا الأسباب لحزمة من التحديات من بينها ضعف الانتاج خاصة الزراعى نتيجة للضرائب الباهظة والجبايات المفروضة عليه إضافة للسياسات الاقتصادية التى تتبناها الدولة تجاه القطاعات المنتجة إضافة للمضاربات فى الدولار من قبل بعض الجشعين من التجار والنافذين باعتباره سلعة وليس عملة .

وطالب الجاك الدولة بالتدخل السريع لإحكام الرقابة على الاسواق وتحديد اسعار السلع لتكون أقل من الاسعار السائدة فى الاسواق مع تنشيط التعاون على كافة المستويات وتوسيع مظلة التأمين الصحى والاجتماعى وذلك لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين لجهة ان الاسعار مرشحة للارتفاع فى ظل هذا التصاعد المضطرد فى سعر الدولار والذى تجاوز الآن سقف الـ70 جنيها ، ورهن الجاك جدوى زيادة أجور العاملين بالدولة بزيادة الانتاج والانتاجية للحد من معدلات التضخم .

وفي السياق ذاته قال د. هيثم محمد فتحى المحلل والباحث الاقتصادى ان التصاعد المستمر فى اسعار صرف الدولار قد يكون نتيجة لعدة اسباب منها ضعف الانتاج الذى يؤدى الى هشاشة الاقتصاد الذى ينعكس بدوره سلبا على صادرات البلاد من السلع والخدمات وبالتالى ضعف احتياطات البلاد من النقد الاجنبى كما ينعكس ضعف الانتاج سلبا على معدلات التضخم وأسعار السلع والتدفقات الاستثمارية .

وأوضح إن الأصل فى تحديد سعر العملات هو آلية السوق (العرض والطلب) مضيفا أنه وفقا للنظريات الاقتصادية فانه كل مازاد معدل التضخم قل الاستثمار وفى المقابل فان زيادة تدفق الاستثمارات يؤدى الى زيادة عرض النقود .

ومن جهته قال بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب المحلل الاقتصادى فى تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء(سونا) إن التصاعد المستمرفى سعر صرف الدولار أمر متوقع فى ظل السياسات التى يدار بها إقتصاد البلاد مضيفا أن معظم القرارات الاقتصادية التى تم إتخاذها جانبها الصواب بل وأتت بنتائج عكسية أيضا على سبيل المثال فتح تصدير الذهب للشركات بدون وضع آلية لضمان استرداد حصائل الصادر كما أن هنالك العديد من التصريحات الخاطئة والتى تبث عبر وسائل الاعلام لاحتواء المشكلة الاقتصادية لجهة أنها ليست شفافة موضحا أن الشفافية هى أهم مرتكزات الاصلاح الاقتصادى موجها إنتقادات لآلية صناع السوق باعتبار انها تعتمد على الخبرات ولا تعتمد على أرقام أو توقعات حقيقية لإدارة سعر الصرف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)