اختبارات قوية للعرب في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق غدا الجمعة، مباريات الذهاب لدور الـ32، بدوري أبطال أفريقيا، الذي يغيب عنه الترجي التونسي (حامل اللقب) الذي تأهل لدور المجموعات مباشرة.

وتقام غدًا الجمعة، 3 مباريات قوية، بمشاركة ثلاثي عربي، حيث يستضيف الأهلي المصري، جيما الإثيوبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب الأهلي، الذي حصد اللقب من قبل 8 مرات، بقيادة مدربه المؤقت محمد يوسف، في تحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة الإياب في إثيوبيا، في ظل قلة المعلومات عن منافسه.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة، ستدفع الفريق لخوض اللقاء بتشكيلة اضطرارية، الأمر الذي يصعب من مهمة الأحمر.

وفي القاهرة، يستضيف النصر الليبي، على ملعب المقاولون العرب، فريق حوريا كوناكري الغيني، حيث يعرف فوزي العيساوي، المدير الفني للنصر، أن منافسه يمتلك خبرة أفريقية جيدة، لكنه سيعمل على استغلال مساندة الجالية الليبية بالقاهرة للفريق، في تحقيق نتيجة إيجابية.

وبحسب (موقع كوره) فان ثالث مباريات يوم الجمعة، ستجرى على ملعب الشهيد حملاوي بالجزائر حينما يستضيف شباب قسطنطينة نظيره فايبرس الأوغندي.

صدام جزائري مغربي :

وتستهل مباريات السبت بصدام جزائري مغربي، حيث يستضيف شبيبة الساورة، نظيره اتحاد طنجة، فيما يستضيف ممثل المغرب الثاني الوداد، صاحب اللقب في النسخة قبل الماضية، فريق جراف دي داكار السنغالي، في مواجهة تبدو سهلة نظريا للأول.

وفي لقاء متكافئ، يستضيف الملعب المالي، نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، بينما يصطدم أورلاندو الجنوب أفريقي، صاحب لقب البطولة في نسخة 1995، بأفريقيا ستارز الناميبي.

موقعة الأفريقي والهلال:

أبرز مباريات الأحد، ستكون بين الأفريقي التونسي والهلال السوداني، والتي يشهدها ملعب رادس.

وتعرضت الكرة السودانية لضربات موجعة، الأسبوع الماضي، بعدما ودع المريخ والأهلي شندي، بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، ليقتصر التمثيل القاري للسودان على الهلال والهلال الأبيض، لكن لن تكون مهمة كبير السودان سهلة أمام نحو 40 ألف مشجع للأفريقي.

وسيستضيف الإسماعيلي، متذيل الدوري المصري، فريق القطن الكاميروني، في لقاء صعب على الأول، الذي يبحث عن مدرب بعد رحيل مديره الفني جورفان فييرا، وإقصاءه على يد الرجاء المغربي من كأس زايد.

وسيكون الأهلي بنغازي الليبي، على موعد مع مهمة صعبه، حينما يستضيف ماميلودي صن داونز، صاحب اللقب في 2016، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وفي باقي مباريات الأحد، يستضيف مازيمبي حامل لقب البطولة 5 مرات، زيسكو الزامبي، فيما يلتقي ممثل الكونغو الديمقراطية الثاني، فيتا كلوب مع بانتو بطل ليوستو.

ويصطدم نكانا الزامبي مع سيمبا التنزاني، في مباراة متكافئة، وهو ما ينطبق على لقاء أونو دوبو الكونغولي، مع بلاتينيوم الزيمبابوي، وأخيراً يلتقي جورماهيا الكيني، مع لوبي ستارز النيجيري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).