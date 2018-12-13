برشلونة يجدد اهتمامه بنجم ليون

كشف تقرير صحفي أن برشلونة جدد اهتمامه بلاعب ليون الفرنسي، تمهيدا لتدعيم الخط الدفاعي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة عاود الاهتمام بالظهير الأيسر لأولمبيك ليون فيرلان ميندي، صاحب الـ23 عامًا، بعدما راقب البارسا اللاعب في وقت سابق.

ورغم أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون نفى أن يكون هناك اهتمام من برشلونة باللاعب، إلا أن وسائل الإعلام المقربة من برشلونة تؤكد عكس ذلك.

وبحسب (موقع كوره) فقد أوضحت الصحيفة أن برشلونة سيحاول التعاقد مع الظهير الأيسر لليون في حال غادر جوردي ألبا الفريق في الفترة المقبلة متجهًا ليوفنتوس أو مانشستر يونايتد.

يذكر أن برشلونة مهتم أيضًا بالحصول على خدمات تانجي ندومبيلي، لاعب وسط ليون، والمطلوب في عدد من أندية أوروبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).