بالفيديو : ريال مدريد يتلقى هزيمة مذلة امام سيسكا موسكو

مني الفريق الملكي ريال مدريد بهزيمة ثقيلة خلال اللقاء الذي خاضه في البيرنابيو أمام سسكا موسكو بنتيجة صفر مقابل ثلاثة أهداف .
وكان شالوف لاعب سيسكا هو من نجح في تخطى دفاع الريال وافتتح التسجيل في اللقاء بعدما سدد كرة رائعة سكنت في الشباك ليمنح فريقه التقدم بهدف مقابل لاشيء في الدقيقة 37.
وبحسب موقع (هاي كوره) فقد حاول سيسكا تعزيز تقدمه وفي الدقيقة 43 تمكن شينكوف من أن يسجل الهدف الثاني لفريقه ليتقدم سسكا بهدفين مقابل لاشيء .
وفي الشوط الثاني واصل الفريق الروسي تألقه وتفوقه على الريال ونجح لاعبه سغررسون في أن يعزز النتيجة لفريقه بهدف ثالث ، لينتهى اللقاء بفوز سيسكا بثلاثة أهداف نظيفة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365).
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