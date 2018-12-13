الخليج 365 | فريق التحرير

أطلق فلسطينيون في مدينة رام الله حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لاستقبال الأشخاص ممن علقوا في المدينة بسبب إغلاق الاحتلال جميع مداخلها ومنع الدخول والخروج منها.

وتفاعل مع الهاشتاج #بيوتنا_مفتوحة_للجميع العديد من الفلسطينيين من داخل المدينة وخارجها من خلال توجيه دعوات لكل من علق بعيدًا عن مكان سكنه بسبب الإغلاقات التي يفرضها جيش الاحتلال في محيط مدينة رام الله.

وأغلق الاحتلال مدينة رام الله وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة عقب عملية إطلاق نار وقعت في محيط بؤرة "غفعات اساف" الاستطيانية المقامة على أراضي شرق رام الله.