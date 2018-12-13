كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس بالبيرة ومقتل المنفذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن شابا فلسطينيا لقي مصرعه إثر تنفيذه عملية دهس لجنود إسرائيليين في مدينة البيرة. وقالت مصادر صحفية إسرائيلية إن شابا فلسطينيا نفذ عملية دهس لجنود إسرائيليين خلال اقتحامهم مدينة البيرة، بحسبما نقلته وكالة "معا". وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الجنود أطلقوا النار على المنفذ، وأفادت المصادر بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح نتيجة عملية الدهس.

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