كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس.. احتجاجات ضدّ قرار ليبي بغلق الحدود أمام التجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت في مدينة بن قردان، جنوب تونس، احتجاجات رافضة لقرار ليبي، يقضي بمنع التجار التونسيين من الدخول إلى ليبيا وجلب السلع، وسط مطالب برد مماثل من تونس.

وتشهد المنطقة الواقعة على الحدود مع ليبيا حالة احتقان منذ مساء الأربعاء، خاصة في صفوف التجار، الذين أقدم بعضهم على غلق الطريق، بينما عمد آخرون إلى منع الشاحنات الليبية المحملة بالسلع التونسية من المرور، رداً على قرار بلادهم حظر دخول السيارات التجارية التونسية إلى ليبيا ومنعها من التزود بالوقود.

وتقول السلطات الليبية إن قرار منع السيارات التونسية من الدخول إلى الأراضي الليبية يأتي في سياق التصدي لتهريب البضائع والوقود نحو تونس خاصة بالمنطقة الغربية، إذ أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مطلع الأسبوع الحالي، منع المركبات الآلية القادمة من تونس والمزودة بخزانات وقود إضافية من الدخول إلى الأراضي الليبية، وبدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ هذا القرار.

وهذا القرار سيؤثر على عمل عشرات التجار التونسيين في منطقة بن قردان، الذين يعتمدون بشكل أساسي على جلب السلع من ليبيا، في ظل غياب مشاريع تنموية في منطقتهم.

ويشهد جنوب شرقي تونس الذي يعتبر قسم من سكانه أنهم مهمّشون من قبل السلطة المركزية، أنشطة غير قانونية عبر الحدود مع ليبيا ضمنها عمليات تهريب، لكنها تتأثر مراراً، إما بسبب غلق معبر راس جدير الحدودي، أو بسبب القيود التي تفرضها السلطات الليبية على التجار التونسيين.