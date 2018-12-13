كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سنوات من الإرهاب.. أسوشيتد برس: الحياة الطبيعية تعود لأهالي العريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر التقرير أنه خلال الأشهر الستة الماضية، استأنف سكان العريش حياتهم الطبيعية مع عودة الطلاب إلى المدارس، كما عاد أحد المصانع إلى الإنتاج، فضلا عن تنفيذ مشروع سكني جديد.
وكانت القوات المسلحة دشنت العملية الشاملة سيناء 2018 منذ 10 أشهر للقضاء على المسلحين وبقايا التنظيمات الإرهابية، ولا يزال الوجود العسكري سائدا في العريش لضمان أمن المدينة وحمايتها.
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