كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير أمريكي: انهيار النظام الصحي بسبب الصراع في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مركز "بروكنجز" للدراسات الأمريكية، أن سنوات النزاع في ليبيا، أدت إلى انهيار النظام الصحي بعد مغادرة قرابة 80% من العاملين الأجانب في القطاع، وصعوبة توظيف عمال جدد.

وقال المركز في تقرير له، إن قطاع الصحة يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع ظهور أمراض لم تلاحظ منذ العقد الماضي مثل المالاريا، مشيرا إلى أن مراكز الاحتجاز في ليبيا شهدت أنواعا من السل المقاوم للأدوية.

وأضاف مركز "بروكنجز"، أن ليبيا استثمرت على مدى السنوات الـ5 الماضية ما يقرب من 3 مليارات دينار ليبي في المجال الصحي، لكن النزاعات وأوجه القصور النظامية قللت من قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات.