العثماني: اليوم سننشر مرسوم تعيين أعضاء مجلس المنافسة

ثمن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ما اعتبره سيرورة انطلقت بخصوص البناء المؤسساتي بالمغرب، حيث عين الملك رؤساء عدد من المؤسسات الدستورية.

وأوضح العثماني، صباح اليوم الخميس، في افتتاح المجلس الحكومي، أن الحكومة منخرطة في مسار البناء المؤسساتي”، مشيرا إلى أنه “سينشر اليوم المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس المنافسة”.

ويرى العثماني أن تعيين أعضاء مجلس المنافسة، “أمر ينتظره المواطنون والمواطنات، لما للمجلس من دور كبير في حماية القدرة الشرائية، وفي العمل على تطبيق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وفي السهر على احترام قواعد المنافسة الاقتصادية السليمة”.

وأبرز العثماني سيرورة مخرجات العمل التشريعي، واعتبرها مهمة لانطلاق عدد من الاوراش الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: “هذه السنة ستكون سنة سياسية لتسريع عدد من المشاريع المهيكلة بما يخدم المواطنين والمواطنات”.