“الويفا” يوضح: لن نغير مواعيد مباريات دوري الأبطال!

“مجرد إشاعات”، هكذا رد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا”، على الأخبار التي تحدتث خلال الساعات القليلة الماضية، عن إمكانية تغيير مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الجاري، وإقامتها نهاية الأسبوع، بحثا عن نسب مشاهدة قياسية.

“الويفا” خرج ببلاغ رسمي، ينفي كل ما تم تداوله عن إقامة مباريات “تشامبيونز ليغ” نهاية الأسبوع، بدلاً من يومي الثلاثاء والأربعاء، مشيراً إلى أن الفكرة لم تطرح بالأساس لا من طرف الجهاز الكروي القاري، وكل ما قيل غير صحيح.

يشار، إلى أن التغييرات العديدة الذي سجلتها قوانين مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفترة الأخيرة، وانتفتاح الأندية على تنظيم مواجهات محلية خارج بلدها، قد أعاد الجدل حول إمكانية إقامة مباريات البطولة بعطل نهاية الأسبوع، قبل أن يؤكد “الويفا” في بلاغ رسمي أن الأمر غير صحيح.