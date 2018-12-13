هل ينتقل النجم العربي الجزائري بونجاح للعب في الدوري الفرنسي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسلط وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على أخبار انتقال النجم العربي الجزائري، بغداد بونجاح، الذي انتقل للعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد تميزه في دوري نجوم قطر مع ناديه السد، وفي مسابقة دوري أبطال آسيا ومع محاربي الصحراء، الذي قاده للتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 المرتقبة الصيف المقبل.

وكشفت وسائل الإعلام الفرنسية معطيات جديدة تمهد لمغادرة بونجاح نادي السد للعب في صفوف عملاق الدوري الفرنسي، أولمبيك مارسيليا، وصرح لموقع "لو 10 سبورت" الرياضي أن قيمة شراء عقد بونجاح تغري النادي الفرنسي بضمه في مرحلة الانتقالات الشتوية في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" أن المقابل المادي للصفقة لن يتجاوز مبلغ 5 ملايين يورو، وهو ما سيشجع أولمبيك مارسيليا على التفاوض مع إدارة نادي السد واللاعب بهدف حسم الصفقة سريعا، خاصة أن المبلغ المعروض في متناول الفريق الفرنسي، ولن يشكل عائقا أمام سعيه لتدعيم صفوفه بالنجم العربي، بعد معاناة خط هجومه من الندرة التهديفية، إذ لم يتمكن المهاجمان كوستاس ميتروغلو وفالير جيرمان من تقديم الإضافة اللازمة، ولم يسجلا مجتمعَين سوى 6 أهداف في كل المسابقات منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.