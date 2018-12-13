انتقادات للحكومة الإسرائيلية وتحريض على الفلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجهت شخصيات سياسية إسرائيلية انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على خلفية عمليات إطلاق النار التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة، وتسببت بمقتل العديد من الجنود والمستوطنين، حيث طالبت شخصيات من اليمين الحكومة الإسرائيلية بمنح جيش الاحتلال صلاحيات واسعة للقيام بعمليات عسكرية لإعادة الأمن للمستوطنين.

أتت هذه الانتقادات عقب عملية إطلاق النار التي وقعت ظهر اليوم الخميس بالقرب من رام الله وأسفرت عن مقتل جنديين وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وسبقها عملية "عوفرا" التي خلفت العديد من الإصابات، وعلمية "بركان" التي نفذت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.

وتظاهر العشرات من الطلاب اليهود من مستوطنات "غلاف غزة" بعد ظهر اليوم، على الطريق المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تردي الأوضاع الأمنية.

إلى ذلك، يعقد مركز حزب "الاتحاد القومي" وهو جزء من تحالف "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف الحكومي مساء اليوم الخميس، جلسة خاصة في مستوطنة "عوفرا" للتباحث في الأوضاع الأمنية، كما سيناقش قائمة المطالب التي سيقدمها لرئيس الحكومة ووزير الأمن نتنياهو، والتي تتضمن مطالب أمنية وسياسية وأخرى تعنى بشؤون الاستيطان والمستوطنين.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن مركز حزب "الاتحاد القومي" سيفحص مستقبل واستمرار الحزب في الائتلاف الحكومي، ونقل موقع "واللا" عن رئيس الحزب الوزير أوري أرئيل قوله: " لا نستبعد إمكانية الانسحاب من الحكومة بحال لم يجتمع الكابينيت حتى يوم الأحد المقبل، ويعلن عن قرارات من شأنها أن تعيد الأمن والأمان للمستوطنين"

بدورها، حملت رئيس كتلة المعارضة تسيبي لفني، المسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية للحكومة ولرئيسها، وقالت خلال جولة لها على الحدود الشمالية إن "ما تشهده الضفة الغربية من أحداث هو نتيجة للنهج الأمني-السياسي الخطأ للحكومة". وأضافت: "نعلن عن دعمنا المطلق للجيش للقيام بعمليات لمحاربة الإرهاب وإلقاء القبض على منفذي العمليات".

إلى ذلك، كتب وزير الأمن الأسبق، أفيغدور ليبرمان، على تغريدة على حسابه على "فيسبوك" قال فيها إن "عمليات إطلاق النار هي نتيجة لضعف الحكومة في التصدي لحركة حماس في قطاع غزة". كما طالب الحكومة الإسرائيلية بالإعلان الفوري عن وقف جميع المساعدات لقطاع غزة.

ذات الموقف عبر عنه رئيس المجلس الاستيطاني "بيت أيل"، شاي ألون، الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى المستوى السياسي، حيث اتهمه بمنع جيش الاحتلال من القيام بعمليات عسكرية لكبح التصعيد الأمني في الضفة، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها بكل ما يتعلق في التعامل مع الضفة الغربية، مهددا بأن مجموعات المستوطنين لن تتردد باستعمال القوة وفي مكافحة عمليات إطلاق النار.