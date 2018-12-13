شكرا لقرائتكم خبر عن خلف أسوار الحرب.. كتاب عن انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

“خلف أسوار الحرب”، هو عنوان الكتاب الذي أصدره مركز البحوث والتواصل المعرفي، ويستعرض انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن بين عامي 2014م و2017م، وألفه مجموعة من الباحثين.

وتحدث الكتاب الذي جاء في 157 صفحة من القطع المتوسط، إضافة إلى ملخص للدراسة باللغة الإنجليزية في 22 صفحة ، عن آلية الدراسة ورصدها، بوصفها منهجاً وصفياً في استعراض التقارير التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية والأممية، البالغة 84 تقريراً منها 56 تقريراً لجهات ومنظمات وطنية، و28 تقريراً لمنظمات إقليمية ودولية، بينها ثلاث من منظمات الأمم المتحدة، بتحليل موجز يناسب طبيعة الدراسة الرامية إلى الإسهام في بناء ذاكرة جمعية لأعمال المنظمات الحقوقية، وتحليل حالة من حالات الحرب الوحشية التي تلبست رداء “الولي الفقيه” في إطار الفوضى التي أشاعها المشروع الإيراني المذهبي التوسعي.

واشتملت الدراسة في الكتاب على 18 فصلاً موزعة على 5 أبواب، رصدت أبرز الانتهاكات الموصفة محلياً ودولياً كجرائم حرب أو جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية؛ إذ قام الباحثون بتقصي التكييف القانوني للانتهاكات المدروسة، وتحليل الرصد في الوصول إلى توصيات ذات قيمة، وملحقاً بوقائع أبرز الانتهاكات.

وجاء في الباب الأول المعنون بـ “الحوثيون وصناعة الموت” فصلاً عن الخلفية السياسية، وفصلاً عن الإطار القانوني، وفصلاً باسم “الحوثيون والتعليم”، وفي الباب الثاني “انتهاكات حق الحياة والكرامة” جاءت الفصول عن استهداف المدنيين، الاختطاف والحجر على الحرية والإخفاء القسري، التعذيب، استخدام المختطفين دروعاً بشرية.

أما الباب الثالث الذي عنوانه “انتهاكات الحريات الأساسية” فضمّ الحريات الأساسية والمدنية، وانتهاك حق التظاهر وتنظيم المسيرات والاحتجاجات، وخطاب الكراهية، والتهجير القسري، فيما عنون الباب الرابع بـ”حصار المدن والاعتداء على الأعيان” وشمل على حصار المدن ومنع وصول الإغاثة الإنسانية، والاعتداء على الطواقم والمنشآت الطبية، والاعتداء على مرافق العدالة، والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على الأعيان الثقافية والمساجد.

وتناول الفصل الأول من الباب الخامس والأخير الذي جاء بعنوان “انتهاكات نوعية” “تجنيد الأطفال”، والفصل الثاني عن “زراعة الألغام”، حيث أكدوا أن الحوثيين يستخدمون أسلوب ما يسمى بالأرض المحروقة، وهو عبارة عن تلغيم الأماكن التي ينسحبون منها.

وكان مركز البحوث والتواصل المعرفي قد أصدر ملخصاً تنفيذياً لهذا الكتاب – الدراسة – في يوليو الماضي، أشار فيها إلى انتهاكات مليشيا الحوثي في اليمن التي أسفرت بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، عن مقتل 1546 شخصاً، 478 منهم نساء، و1022 طفلاً، وعن 2450 إصابةً وتشويهاً، وما أحصاه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من جرائم الاختطاف والحجز القسري في اليمن التي بلغت خلال عام واحد 7049 جريمة، ووصل الإخفاء القسري إلى نحو 1910 حالات، إضافة إلى إحصائية التعذيب التي قامت بها الميليشيات الحوثية التي رصدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبلغت عام 2017م نحو 5 آلاف حالة، وحالات الموت تحت التعذيب التي وصلت نحو 100 حالة.