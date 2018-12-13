شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون: عمليات التحالف ساعدت في تحقيق اتفاقية الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مراقبون أن الضغط العسكري لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والجيش الوطني اليمني ساعد في تحقيق اتفاقية مدينة الحديدة وموانيها، موضحين أن عمليتا "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل" نفذتها قوات التحالف استجابة لطلب الحكومة اليمنية ونداء الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف المراقبون أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن حافظت على أمن الدولة اليمنية وممتلكاتها وتصدت لبطش الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الوحشية، كما نحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باستعادة الحكومة الشرعية لعدد كبير من المحافظات اليمنية التي كانت خاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

وأشاروا أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعمل من خلال عملية إعادة الأمل لاستعادة الاستقرار للمحافظات اليمنية عقب تحريرها، كما تواصل قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن جهودها ومساعداتها للأجهزة العسكرية اليمنية للمحافظة على أمن واستقرار اليمن .

وتسعى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل دائم حتى الآن، إلى دحض الميليشيات الحوثية وتفكيك قدراتها العسكرية من خلال عمليات عسكرية متنوعة، كما تستمر جهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة لمحاربة ومكافحة التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وتنفذ قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن كافة عملياتها العسكرية وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تؤكد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن دائما التزامها قانونيا بحسب اتفاقية جنيف والبروتكولات الإضافية بقواعد الاستهداف.