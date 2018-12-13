انت الان تتابع 5 أفلام نصرت الصحافة.. The Post كشف فساد أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قدمت السينما أفلامًا كثيرة عن الصحفيين كونهم مادة سينمائية مثيرة للاهتمام بالقضايا التي يحققون فيها، وبأساليب كشفهم الفساد والجرائم، واستمدت من أحداث حقيقية قصص لأفلامها.

وسط شركات مثل مارفل ودي سي بات هناك هوس عالمي بأفلام الأبطال الخارقين أو السوبر هيروز، فهذه الأفلام هي التي تحتل صدارة شباك التذاكر العالمية، لكن السينما أكبر من مجرد تسلية مؤقتة، ففي كثير من الأحيان أصبحت السينما سلاح تغيير لتوعية العالم بقضايا الأقلية والمهمشين بفضل أفلام مثل A Private War الذي سلط الضوء على ضحايا الحروب في العالم كله، وموقع USA Today يستعرض مجموعة من أهم الأفلام الأجنبية، التي نصرت الصحافة، وركزت على القضايا التي تهم العالم بأكمله بهدف صنع تغيير، وتحويل حياة البشر للأفضل.

1- فيلم The Post من بطولة ميريل ستريب وتوم هانكس وإخراج ستيفن سبلبيرج، ويحكي الفيلم عن محلل عسكري يدعى دانيال إلسبرج يكتشف أن الحكومة الأمريكية متورطة بشدة في خداع العالم بشأن حرب فيتنام، فيقرر بنفسه أن يكشف فسادها، ويقوم بطبع عدة وثائق سرية من وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، وبينما تسبق صحيفة نيويورك

1- فيلم The Post من بطولة ميريل ستريب وتوم هانكس وإخراج ستيفن سبلبيرج، ويحكي الفيلم عن محلل عسكري يدعى دانيال إلسبرج يكتشف أن الحكومة الأمريكية متورطة بشدة في خداع العالم بشأن حرب فيتنام، فيقرر بنفسه أن يكشف فسادها، ويقوم بطبع عدة وثائق سرية من وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، وبينما تسبق صحيفة نيويورك تايمز بنشر هذه الوثائق، قبل تقرير صحيفة واشنطن بوست المنافسة فتتواصل مع دانيال نفسه، وتأخذ منه باقي الوثائق، لكن الحكومة تكشف محاولاتها، وتصدر أمرًا فيدراليًا بحظر النشر، فتقع رئيسة تحرير الصحيفة "ميريل ستريب" في مأزق أما الثورة لاستقلالية للصحافة وحقها في النشر أو الرضوخ لأوامر الحكومة. تلقى الفيلم المأخوذ من أحداث حقيقية ترشيحين للفوز بالأوسكار، ويعتبر واحدًا من أهم الأفلام التي تطرقت لمشاكل الصحافة كمؤسسة وآلية عمل الصحفيين وبحثهم عن الحقيقة حول العالم. بنرشحلك «The Post».. قصة كلاسيكية لصراع الصحافة والسلطة الأمريكية 2- فيلم Spotlight 2- فيلم Spotlight مأخوذ عن قصة حقيقية أيضًا، ومن بطولة مارك رافالو ومايكل كيتون وإخراج توم مكارثي، ويحكي عن إشاعة تصل للصحافة عن تورط قساوسة الكنيسة الكاثوليكية في قضايا اعتداء جسدي بالأطفال، وبينما توكل مهمة البحث عن حقيقة هذا الاتهام لفريق من المراسلين في صحيفة "بوسطن جلوب" يواجه الفريق كثيرًا من المعوقات بعد اكتشافهم تورط رموز دينية ومنشآت حكومية في القضية. فاز فيلم Spotlight بجائزتي أوسكار أفضل صورة وأفضل سيناريو أصلي، إذ يتطرق إلى ادق تفاصيل عملية البحث عن المعلومة وصنع تحقيق صحفي مع تقصي الدقة والمصداقة لأبعد درجة ممكنة وسط مغريات وفساد الخصوم. 3- فيلم A Private Warمن بطولة روزاموند بايك وجايمي دوران وإخراج ماثيو هاينيمان، ويحكي الفيلم المبني على أحداث حقيقية عن المراسلة الصحفية ماري كولفين، التي غطت الحروب في أكثر من مكان في العالم منهم أفغانستان، العراق، ليبيا حيث قابلت الرئيس الراحل معمر القذافي، وسيريلانكا حيث فقدت عينها، وسوريا حيث فقدت حياتها خلال قصف من الجيش السوري. اقرأ أيضًا A Private War.. رسالة تنبيه إلى عالم نسي سوريا

يعرض الفيلم في السينمات حاليًا، ويجسد الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في رحلتهم للبحث عن الحقيقة ومنح صوت للضعفاء ومن لا صوت لهم. 3- فيلم A Private Warمن بطولة روزاموند بايك وجايمي دوران وإخراج ماثيو هاينيمان، ويحكي الفيلم المبني على أحداث حقيقية عن المراسلة الصحفية ماري كولفين، التي غطت الحروب في أكثر من مكان في العالم منهم أفغانستان، العراق، ليبيا حيث قابلت الرئيس الراحل معمر القذافي، وسيريلانكا حيث فقدت عينها، وسوريا حيث فقدت حياتها خلال قصف من الجيش السوري. اقرأ أيضًا A Private War.. رسالة تنبيه إلى عالم نسي سوريايعرض الفيلم في السينمات حاليًا، ويجسد الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في رحلتهم للبحث عن الحقيقة ومنح صوت للضعفاء ومن لا صوت لهم.

4- فيلم All the President’s Menمن بطولة داستن هوفمان وكلينيت إيستوود وإخراج ألان جاي باكولا، ويحكي الفيلم عن فضيحة ووترجيت التي أدت إلى تقديم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون استقالته، وكيف كشفت صحيفة واشنطن بوست على يد الصحفيين بوب وكارل تفاصيل واحدة من أكبر الفضائح السياسية في تاريخ أمريكا، وتورط رموز سياسية كبرى وسقوط آخرين جراء هذه الفضيحة، والفضل لسبق صحفي. 4- فيلم All the President’s Menمن بطولة داستن هوفمان وكلينيت إيستوود وإخراج ألان جاي باكولا، ويحكي الفيلم عن فضيحة ووترجيت التي أدت إلى تقديم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون استقالته، وكيف كشفت صحيفة واشنطن بوست على يد الصحفيين بوب وكارل تفاصيل واحدة من أكبر الفضائح السياسية في تاريخ أمريكا، وتورط رموز سياسية كبرى وسقوط آخرين جراء هذه الفضيحة، والفضل لسبق صحفي.

5- فيلم Zodiac 5- فيلم Zodiac من بطولة روبرت داوني جونيور وجيك جيلينهال وإخراج ديفيد فينشر، يحكي الفيلم المبني على أحداث حقيقية عن قاتل متسلسل في مدينة سان فرانسيسكو تتولى الشرطة مهمة التحقيق في قضاياه، إضافة إلى بعض الصحفيين في المدينة، محاولين فك شفرات الرسائل التي يمنحها لهم كي يكتشفوا هويته. الفيلم يركز على تأثير مهنة البحث عن المتاعب على أصحابها، ففي بعض الأحيان قد تدمر حياة الصحفيين في سبيل الوصول إلى الحقيقة، وفي أحيان أخرى قد يفشلون.

قدمت السينما أفلامًا كثيرة عن الصحفيين، كونهم مادة سينمائية مثيرة للاهتمام بالقضايا التي يحققون فيها، وبأساليب كشفهم للفساد والجرائم، وحتى بحثهم المستمر عن الحقيقة.

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