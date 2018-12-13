انت الان تتابع قبل المظاهرة.. فرنسا توجه رسالة لـ«السترات الصفراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٣ م

وجهت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، دعوة إلى محتجي «السترات الصفراء»، قبل مظاهرات السبت المقبل، إذ دعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو، من خلال موقع «سينيوز»، السترات الصفراء إلى الامتناع عن التظاهر السبت، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية ووزير الانتقال البيئي وقف حركتهم بالكامل، قائلًا: «متوجها إلى المحتجين، إنه بعدما تمكن السترات الصفراء من التعبير عن غضبهم الذي سمعته الحكومة، ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل السبت وعدم الذهاب للتظاهر»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وأضاف الناطق باسم الحكومة: «في هذه المرحلة، لم نقرر حظر التظاهرات التي تجري السبت في جميع أنحاء فرنسا، لكن ليس من الحكمة التظاهر نظرا للاعتداء الذي حدث في ستراسبورج، الثلاثاء الماضي». وعبر وزير الانتقال البيئي فرنسوا دو روجي عن أمله في وقف التظاهرات، قائلًا: «حان الوقت لوقف هذه التظاهرات،