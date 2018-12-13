انت الان تتابع البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمل نبيل ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٠ م

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 7.2 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات أجنبية ليغلق عند مستوى 740.18 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 12996.89 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 675.07 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1690.74 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.02 مليار جنيه بعد التداول على 242.90 مليون سهم عبر تنفيذ 28.96 ألف عملية. اقرأ أيضا: البورصة تربح 8.6 مليار جنيه في ختام التعاملات وتم التداول على 176 سهما، ارتفع منها 92 سهما، وانخفض 42 سهما، فيما استقرت أسعار 42 سهما دون تغيير. اقرأ أيضا: تعرف على كل الشروط المطلوبة