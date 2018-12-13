انت الان تتابع قوات الاحتلال تعتقل 53 فلسطينيًا بالقدس ورام الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٣ م

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة، فجر اليوم الخميس، طالت 53 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، مضيفًا أن الاحتلال اعتقل 23 مواطنا من القدس، و15 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، بينهم والد وشقيق الشهيد صالح البرغوثي، وهم: الأسير المحرر عمر البرغوثي «والده»، هادي البرغوثي «شقيقه»، مشيرًا إلى أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من عائلة بشكار في محافظة نابلس وذلك بعد قتل الشهيد نعالوة في منزلهم، بالإضافة إلى اعتقال 5 مواطنين من محافظة طولكرم، فيما اعتقلت مواطنين من محافظة الخليل و4 من طوباس.

فيما هاجم مستوطنون، قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، كما تم إغلاق حاجزي «حوارة وزعترة» جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى غلق حاجز قلنديا شمال القدس في كلا الاتجاهين، وفرضت قوات الاحتلال حصارا شاملا على كل مداخل ومخارج رام الله. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين