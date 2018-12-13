«ترب المسلمين».. 10 أيام في رحلة فيديو الهرم الإباحي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المصور الدنماركي سعى لتحقيق حلم الطفولة.. جمال وفتاة ساعدا السائحين على التسلل وصعود قمة الهرم الأكبر.. المتهم الأول حصل على 4 آلاف جنيه مقابل تسهيل الوصول

10 أيام فقط احتاجها المصور الدنماركي لتحقيق الحلم الذي ظل يراوده منذ الطفولة بصعود الهرم الأكبر "خوفو"، إلا أنه لم يدر بأن تحويل الحلم إلى حقيقة سيتحول إلى قضية رأي عام نالت اهتمام مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والعربية على حد سواء، بعدما تسلل وصديقته إلى قمة الهرم ليلا والتقطا مشاهد إباحية نشرها على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام"، مما أثار حالة من الغضب انتهت بضبط جمَّال وفتاة لاتهامهما بتسهيل مهمة تسلل السائحين الدنماركيين إلى المنطقة الأثرية مقابل 4 آلاف جنيه.

خلال التحقيقات، قال المتهم الأول "موسى.ع"، 54 سنة، جمّال في منطقة نزلة السمان، إنه في يوم 28 نوفمبر الماضي قابل "هند" التي كانت رفقة سائحين دنماركيين، وطلبوا منه المساعدة لصعود الهرم الأكبر لكنه أخبرهم أنه ممنوع، لافتا إلى أنه صعّب عليهم الأمر بطلبه مبلغ 1400 دولار، وبالتالي اعترضوا على المبلغ الكبير. وأضاف

خلال التحقيقات، قال المتهم الأول "موسى.ع"، 54 سنة، جمّال في منطقة نزلة السمان، إنه في يوم 28 نوفمبر الماضي قابل "هند" التي كانت رفقة سائحين دنماركيين، وطلبوا منه المساعدة لصعود الهرم الأكبر لكنه أخبرهم أنه ممنوع، لافتا إلى أنه صعّب عليهم الأمر بطلبه مبلغ 1400 دولار، وبالتالي اعترضوا على المبلغ الكبير.

وأضاف "موسى" أنه عرض حلا آخر عليهم، وهو مساعدتهم فقط في الوصول للمنطقة بالنهار، وتركهم هناك ليقوموا بالتصرف بأنفسهم، ولكن لم يتصل أحد به في الساعة المحددة "العاشرة صباحا"، كما أنه فوجئ باتصالهم الساعة الثامنة ليلًا، لإتمام الخطة، ولكنه رفض في البداية.

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وأوضح المتهم أنه وصل لاتفاق معهم -في النهاية- بحصوله على 4 آلاف جنيه، لنقلهم إلى البوابة المطلة على منطقة ترب المسلمين، مشيرا إلى أن موظف الآثار المسؤول لم يكن موجودا مما سهل مهمة تسلل السائحين عن طريق تسلق الباب، مختتما اعترافاته: "الراجل والست نطوا الباب، وأنا مشيت".

بدورها، قالت المتهمة الثانية "هند. ع.إ"، الحاصلة على بكالوريوس علوم، إنها يوم 19 نوفمبر الماضي تقابلت مع السائحين الدنماركيين في إحدى الكافيهات بوسط البلد، وتعرفت عليهما من خلال جروب على مواقع التواصل الاجتماعي خاص بالسياح في مصر؛ لتعرفهم على المعالم السياحية في البلد.

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وأضافت صاحبة الـ 31 سنة -في اعترافات مسجلة بالصوت والصورة- أن المصور الدنماركي أخبرها أن حلمه منذ الطفولة هو صعود الهرم، موضحة أنها في 28 نوفمبر المنصرم قابلته وصديقته بمنطقة الأهرامات، وطلبا مساعدتها في العثور على شخص يساعدهما في تنفيذ مخططهم "بالفعل توصلنا لعم موسى".

وأوضحت المتهمة الثانية -خلال الفيديو الذي لا يتعدى الدقيقة و49 ثانية- أن السائحين طلبا مقابلتها بالأهرامات في تمام السابعة والنصف مساء مضيفة: "قالولي كلمي عم موسي وهو جه وأخدهم وأنا مشيت، عم موسى كلمني تاني وقالي إنه طلعهم مقابل 4 آلاف جنيه".

وفي وقت سابق، أحال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الواقعة إلى النائب العام المستشار أحمد صادق؛ للتحقيق، حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة يوم الجمعة الماضي.

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ونشر المصور أندرياس هفيد، دنماركي، مقطع فيديو وصورة بعنوان "تسلق الهرم العظيم"، وذلك على صفحته بموقع "فيسبوك"، في أثناء ممارسته الجنس مع صديقته، ويعرف نوع هذا التصوير باسم "nudes" أو "العري"، ما أثار استياء العديد من المهتمين بالآثار، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن ذلك.

ويهتم أندرياس هيفيد بأنواع تصوير مختلفة في الأماكن المرتفعة وناطحات السحاب والآثار، في عدد من الدول بأوروبا وآسيا وروسيا.

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في مصر، ففي العام الماضي، نشرت البلجيكية "Marisa papen"، عددًا من الصور لها وهي عارية بمنطقة آثار الهرم، وألقت شرطة السياحة والآثار، القبض على "ماريسا" في أثناء خضوعها لجلسة التصوير الثانية في معبد الكرنك بالأقصر، بعد أن نشرت الجلسة الأولى في الأهرامات.

من جانبه، قال سامح سعد، رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": كان هناك واقعة مشابهة حدثت في عام 2012".

وتابع: "نحن موجودون في المنطقة لكن ليس لدينا كنترول على فعل أي شيء، أما ملاحظة صعود أي شخص للأهرامات فمسؤولية شرطة السياحة، فنحن نقوم فقط بتنظيم العروض، ومنطقة الأهرامات كبيرة جدًا".