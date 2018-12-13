انت الان تتابع «الكابلات البحرية» تربط المصرية للاتصالات بفايبر مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٧ م

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة فايبر مصر مشغل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكامل؛ وذلك للتعاون في شراكة جديدة في مجال تقديم خدمات الكابلات البحرية، حيث من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في ازدهار أعمال تطوير الكوابل البحرية وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر والمنطقة. ونصت بنود المذكرة على تعاون الشركتين في الأنشطة التجارية بمجالات خدمات معاينة مسارات الكوابل البحرية، الى جانب إنزال وإصلاح وصيانة الكوابل البحرية، بالإضافة إلى إدارة المشروعات البحرية.

المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قال: "نثق بأن هذه الشراكة سوف تمكنا من توظيف خبراتنا في مجالات تحقق التكامل للخدمات الدولية التي نقدمها لاستيعاب وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات البحرية وتقديمها على أعلى مستوى من الخدمة، كما أن العمل مع شركة فايبر مصر سيحقق